اطلاق مبادرة من صندوق التنمية الزراعية لتمويل الزارعين

السعودية
بوابة الفجر

 
 أعلن صندوق التنمية الزراعية، اليوم الأثنينن عن أطلاق مبادرة جديدة لدعم المزاعين بالقروض الزراعية.

وبدأت المبادرة بتوقيع أول عقود الوثائق المؤقتة من قبل مركز الخدمة المتميز بمحافظة فيفاء برعاية من محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني وحضور مدير صندوق التنمية الزراعية بجازان المهندس أحمد بن عبدالله دراج.

وتضمنت باكورة المبادرة توقيع وثائق القرض مع عدد اثنين من المزارعين هما المزارع يحي حسين الأبياتي والمزارع يحي مفرح السلماني ويجري استكمال باقي وثائق المزراعين من قبل مركز الخدمة المتميز لصندوق التنمية الزراعية بفيفاء .

وتهدف مبادرة صندوق التنمية الزراعية من خلال الدعم بالوثائق المؤقتة الى المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء وخلق تنمية زراعية مستدامة .

كما تمنح قروضا زراعية مستردة وغير محددة تعتمد على حجم المشاريع الزراعية وتوفير الدعم اللازم حسب مساحة كل مزرعة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كومان يواجه أزمة جديدة داخل برشلونة

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بالإبقاء على هذا اللاعب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في مصر

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

عاجل.. صدور قرارات جديدة بعد إلغاء حالة الطوارئ

عاجل- إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة فيوتشر وفاركو

اليوم.. ناهد السباعي ووالدتها في ضيافة الإعلامي لميس الحديدي