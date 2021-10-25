شرخ بالمخ ونزيف.. أم رضيعة المنوفية: "جوزي ضربها بالساطور وهرب.. بيكره البنات"

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الرضيعة المعتدى عليها
الرضيعة المعتدى عليها

التقت جريدة الفجر، مساء اليوم الاثنين، مع منار سامي أم الطفلة "حور" التي تعدي عليها أباها بالساطور، وقالت إن هناك خلافات اندلعت مؤخرًا بسبب عدم رغبة الزوج في العمل وولادتها طفلة حيث لا يرغب في تربية الإناث، وارتكانه لتناول المخدرات في المنزل، وجراء ذلك أعد جلسة بين والديها وأسرته كان "كمينًا" للاعتداء على أسرة الزوجة، فأصاب الأم بجرح قطعي في الرأس بمطواة، وأحضر "سنجة" وشق رأس طفلته.

وقالت الأم، خلال حديثها إلى الفجر، إن زوجها يُدعى "أحمد.س.ر" من شبين الكوم في محافظة المنوفية، قد اعتدى على طفلته "حور" 9 شهور مُستخدمًا الساطور، وقامت الأم بنقلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي في حالة خطرة، حيث تقرر عمل الفحوصات الطبية على الجمجمة وتبين إصابة الصغير بشرخ في المخ ونزيف، ووضعت في العناية المركزة.

وعلى الفور أبلغت الأم مركز شرطة شبين بالواقعة وحررت محضر يحمل رقم 13692 جنح بندر شبين الكوم، كما حررت محضر رقم 32258 بنجدة الطفل، فيما طالبت الأم الجهات المختصة سرعة القبض على زوجها الذي لاذ بالفرار ولا زال مطلوبًا أمنيًا حتى الآن.
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