حزب المصريين: تخلي مصر عن حالة الطوارئ حدث تاريخي في عهد السيسي

أثنى المستشار حسين أبو العطا، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل في إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، مؤكدًا أن هذا القرار أكبر دليل على حالة الاستقرار والأمن الذي تنعم به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي.





وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم الاثنين، إنه بفضل جهود الرئيس السيسي وتكاتف جميع أجهزة الدولة تنعم مصرنا الغالية في الوقت الحالي مصر بالأمن والأمان والاستقرار؛ بعد فوضي كان مخططا لها من جماعات الداخل والخارج، لضرب استقرار وعرقلة تقدم وازدهار الدولة المصرية، موضحًا أن الدولة المصرية حاليا تشهد استقرارًا كبيرًا وتنمية واسعة على الرغم من المحيط الإقليمي المشتعل والاضطرابات التي تشهدها العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط.





وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن الاستقرار الأمني مرجعه خطة الإصلاحات غير المسبوقة التي نفذها الرئيس السيسي وشملت مختلف المجالات، علاوة على التلاحم القوي بين الشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة، موضحًا أن الدولة المصرية تمتلك البنية الأساسية وتقف على أرض راسخة التي تساعد على الانطلاق وجذب الاستثمارات في كافة القطاعات؛ لا سيما في ظل امتلاك مصر 3 مقومات للتنمية الشاملة وهي الاستقرار السياسي والأمني والاستراتيجي.





وأوضح أن الدولة المصرية تنعم بالاستقرار الأمني، وتعد كل إمكانياتها للعب دورها المحوري كحجر الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن سبب الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده الدولة المصرية يرجع إلى الاستقرار الأمني والسياسي، لافتًا إلى أن الاستقرار السياسي والأمني شرط أساسي للاستقرار الاقتصادي.





وأشار إلى أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد بذلت جهدًا كبيرًا لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، موضحًا أن مصر تنعم بقدر كبير من الاستقرار بالرغم من التحديات الكبيرة بسبب السياسة المصرية الخارجية المتزنة.



