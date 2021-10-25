اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2021، اليوم الأثنين، الذي نظمه مجلس شؤون الأسرة بعنوان "دور الأسرة في منظومة التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030" تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.





وناقش المنتدى الذي عُقد على مدى يومين ثلاثة محاور رئيسة تشمل أدوات تمكين الأسرة من اتخاذ قرارات مستنيرة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مسؤولية الأسرة تجاه البيئة والمجتمع والاقتصاد ودور الأسرة في تنمية رأس المال البشري، والأسرة كراعٍ أول للهوية الثقافية والوطنية للنشء.





واستهل المنتدى بالأمس بعقد جلسة حوارية بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ورئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، تحدثوا فيها عن الأسرة ورؤية 2030، ومدى أهمية الأسرة التي تعد نواة المجتمع ومصدر نمائه، لا سيما أن الرؤية قد أولت اهتماما بالغا بالأسرة، حيث جاءت تحت أهم المحاور التي ترتكز عليه الرؤية وهو المجتمع الحيوي الذي يعد أساسا لتحقيق هذه الرؤية، كما تحدث بالأمس عدد من الخبراء والمتخصصين عن أدوات تمكين الأسرة من اتخاذ القرارات في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.





واستكمل المنتدى يومه الثاني بعقد جلسة حوارية أدارتها مديرة المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة ميمونة الخليل، تحدثت فيها نائبة المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية يانيكي كوكلر، عن مسؤولية الأسرة تجاه البيئة والمجتمع والاقتصاد، ودور الأسرة في تنمية رأس المال البشري، كما ناقش النائب المكلف للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة كوثر زيروالي المسؤولية المجتمعية للأسرة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة.





وناقش المدير العام لجمعية المودة للتنمية الأسرية محمد آل رضي، و نائبة ممثل مكتب اليونسيف بمنطقة الخليج جمانة حاج أحمد، دور الأسرة في حماية البيئة بينما استعرض مشرف برنامج ريالي للوعي المالي( سدكو القابضة) الدكتور سالم باشميل، نماذج اقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، وسلط الضوء على ثقافة الادخار والاستهلاك الرشيد، وختمت الجلسة بمناقشة موضوع الأسرة وتنمية رأس المال البشري (تنمية المواهب ومواجهة التحديات) بمشاركة أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد مقدادي، و مدير الإدارة العامة للتخطيط برنامج جودة الحياة إسماعيل المحيذيف.





أما الجلسة الثالثة والأخيرة التي أدارها عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله العساف وشاركت فيها المستشارة الإقليمية للسياسات والبيانات السكانية بصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية الدكتوره هالة يوسف، للحديث عن الأسرة كونها الراعي الأول للهوية الثقافية والوطنية للنشء.





وقامت الجلسة بمناقشة دور الأسرة في تعزيز المواطنة الصالحة وتكريس قيمها في نفوس الأبناء، بمشاركة أستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة رانيا الشريف، ونائب الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية الدكتورة بدور الريس، وفي موضوع الأسرة وتشكيل الهوية الثقافية، تحدث سفير المملكة السابق لدى اليونسكو الدكتور زياد الدريس، والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية بالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خلود الأمير.

وختمت الجلسة بعرض تجارب دولية ومحلية تعكس أهمية الأسرة كمؤسسة تربوية ودورها في تنمية المواهب لدى النشء وتحقيق الأهداف الوطنية، وشارك فيها مدير عام مركز التميز في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) الدكتور خالد الشريف، و رئيس مركز المرأة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ندى دروزه ، بالإضافة إلى نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة السفير إيهاب فوزي .



