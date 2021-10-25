أول رد جرئ من نقيب الممثلين على فساتين الفنانات الجريئة في مهرجان الجونة (فيديو)

الفجر الفني الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:53 م 10/25/2021 8:53:35 PM كساب أحمد

أشرف زكي





علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تنظيم مهرجان الجونة، قائلًا: "أي مهرجان له ما له وعليه ما عليه، وعلينا أخذ الجانب الإيجابي من مهرجان الجونة الذي يرسل رسالة للعالم بان مصر دولة آمنة".



وتابع "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين،: "مصر أكبر من حاجات كير،..احنا مش بندعم مهرجان الجونة، احنا بندعم الدولة المصرية"، لافتَا إلى أنه قام بالمشاركة في حفل ختام المهرجات، لكي يرسل رسالة بانه يقف مع المهرجان، مشيرًا إلى أن القائمين على المهرجان يعملون على تجنب أي سلبيات قد تحدث كل عام.



وعن ارتداء بعض الفنانات بعض الفساتين التي أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قال نقيب الممثلين: "مش هو ده المهرجان، في رسائل أهم بكثير من هذا الامر، جميع الفنانين حول العالم العربي يهتموا بالمهرجان، وهذا دليل على أن مهرجان الجونة فرض نفسه".

