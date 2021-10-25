تعليق ناري للمتحدث العسكري على مزاعم حول حرب 73
علق العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على ما تردد أن مصر لم تحقق ماكنت تريده في حرب 73 قائلًا: "الاحتفال بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر فخر كبير، ومصر خاضت أطول معركة جوية في التاريخ خلال حرب أكتوبر وانتصرت على إسرائيل".
معركة السويس
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين أنه بالأمس شهدنا ذكرى معركة السويس التي كانت قاسية وموجعة للعدو، مؤكدا أن المنتصر هو من فرض السلام واستعاد كامل أرضه.
تدريبات النجم الساطع
وأشار إلى أن القوات المسلحة تتعاون عسكريا مع كل الدول الصديقة، موضحا أن 21 دولة و4700 مقاتل شاركوا في تدريبات النجم الساطع.
ونوه المتحدث العسكري للقوات المسلحة بأن خبرات القوات المسلحة المصرية وحدت كل المفاهيم مع كل الدول المشاركة في تدريب النجم الساطع.