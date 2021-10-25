مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع معلول لتمديد عقده

الفجر الرياضي
معلول
معلول

كشف مصدر بالنادي الأهلي آخر تطورات ملف تمديد عقد الظهير الأيسر التونسي علي معلول لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الفترة الأخيرة.

تعثر مفاوضات تمديد عقد علي معلول في الأهلي

وأكد المصدر أن مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء لتمديد عقد التونسي علي معلول متعثرة ومتجمدة في الفترة الحالية بسبب الخلاف على بعض التفاصيل التعاقدية بين الطرفيين.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، ومن ثم يحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع  المصدر أن الأهلي توصل لاتفاق مع معلول لتمديد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم الجاري، موضحا أن هناك خلاف عرقل تفعيل الاتفاق بين الطرفيين حتى هذه اللحظة.

وأشار المصدر إلى أن الخلاف بين الأهلي ومعلول يكمن في مدة العقد، موضحا أن الطرفين اتفقا على حصول معلول سنوياً في حال تجديد عقده على 1.5 مليون دولار في الموسم الواحد.
معلول علي معلول النادى الاهلى الأهلي

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