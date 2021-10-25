إقامة مباراة برشلونة وبوكا جونيورز على كأس مارادونا يوم 14 ديسمبر

تقرر إقامة مباراة كأس مارادونا بين برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 منتصف شهر ديسمبر المقبل، وذلك بحسب ما أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يوم الاثنين.





وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر": مباراة تاريخية، برشلونة ضد بوكا جونيورز على كأس مارادونا في تكريم لأسطورة الكرة العالم، كونوا جاهزين ليوم 14 ديسمبر. قبل أن يختم تغريدة بـ"الأساطير لا يموتون".





ولعب النجم الأرجنتيني موسم 1981-1982 مع بوكا جونيورز، قبل أن ينتقل إلى أوروبا عبر بوابة برشلونة الإسباني الذي قضى معه موسمين بعد ذلك، قبل الرحيل في 1984 إلى نابولي الإيطالي وكتابة التاريخ مع النادي الجنوبي الذي فاز معه ببطولة الدوري المحلي وكأس الاتحاد الأوروبي.

وعاد مارادونا إلى فريق بوكا جونيورز مطلع موسم 1995 وبقي معه حتى اعتزل كرة القدم في عام 1997.



