داعية يكشف سبب إجراء السعودية حساب جاري باسم عثمان بن عفان (فيديو)
قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن سيدنا عثمان بن عفان كان زاهدًا وكان مليونيرًا في نفس الوقت، بدليل أنه قام بتجهيز جيش من ماله الخاص، واشترى بئر روما من ماله الخاص.
عثمان بن عفان
وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن بئر روما حتى الآن يعمل في المملكة، وقامت السعودية بإجراء حساب جاري باسم عثمان بن عفان بسبب بئر روما الذي يعمل حتى الآن.
أبو بكر الصديق
ولفت إلى أن سيدنا أبو بكر الصديق كان غنيًا وزاهدًا في نفس الوقت، بدليل أن أبو بكر تصدق بكل ماله، ووضعه بين يدي النبي قال له الرسول: "ما تركته لأهلك"، فقال أبو بكر: "تركت لهم الله ورسوله".