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المتحدث العسكري: القوات المسلحة مستمرة في عملية تطوير وتسليح كل أفرعها

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:05 م
العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ
العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ
داليا الحسين
قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة مستمرة في عملية تطوير وتسليح كل أفرعها، موضحا أنه تم تحديث القوات البحرية المصرية بأحدث الأسلحة العالمية لتعظيم قدرتها على منع عمليات التسلل والتهريب عبر السواحل المصرية وغيرها من المهام الأخرى.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة لديها استراتيجية شاملة لتطوير كل الأفرع، لافتا إلى أن التأهيل والتحديث للفرد للمقاتل هو الأساس باعتباره الركيزة الاستراتيجية لعملية التطوير التي تقوم بها القوات المسلحة.

ونوه، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، بأن التطوير يضمن للقوات المسلحة امتلاكها قوة الردع، وهو أمر هام ويمثل رسالة اطمئنان للشعب المصري.

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تطوير القوات المسلحة بوابة الفجر المتحدث العسكري الفجر

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