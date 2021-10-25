المتحدث العسكري: القوات المسلحة مستمرة في عملية تطوير وتسليح كل أفرعها

قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة مستمرة في عملية تطوير وتسليح كل أفرعها، موضحا أنه تم تحديث القوات البحرية المصرية بأحدث الأسلحة العالمية لتعظيم قدرتها على منع عمليات التسلل والتهريب عبر السواحل المصرية وغيرها من المهام الأخرى.





وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة لديها استراتيجية شاملة لتطوير كل الأفرع، لافتا إلى أن التأهيل والتحديث للفرد للمقاتل هو الأساس باعتباره الركيزة الاستراتيجية لعملية التطوير التي تقوم بها القوات المسلحة.



