داعية: سيدنا الحسن بن علي تزوج 70 مرة ومع ذلك كان زاهدًا (فيديو)

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن سيدنا داوود عليه السلام كان ملكًا وزاهدًا، وكذلك سيدنا سليمان عليه السلام الذي سخر الله له الجن.



سيدنا الحسن بن علي

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن سيدنا الحسن بن علي خامس الخلفاء الراشدين تزوج 70 مرة، ومع ذلك كان زاهدًا، مشيرًا إلى أن الزهد لا يعني ارتداء ملابس غير جيدة، ولكنه يعني الرضا بما قسمه الله لنا.



زهد الإنسان

وأضاف أن الإنسان لكي يكون زاهدًا عليه أن يعلم بأن الدنيا فانية، ويرضى بالقليل، مشيرًا إلى أن هناك رجل جاء إلى النبي فقال: "يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس"، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس".





