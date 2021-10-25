بعد إلغاء حالة الطوارىء.. لبنى عسل: المصريون تحملوا من أجل بلدهم

عقبت الإعلامية لبنى عسل، على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء مد العمل بحالة الطوارىء في عموم البلاد، قائلة: "إنه قرار تاريخي وعظيم ومهم".





وأشارت "عسل"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن الشعب المصري كان في انتظار هذا القرار، لافتة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة أن الشعب المصري أصبح متفهما ومدركا لحجم التحديات المحيطة بنا، معلقة: "الشعب المصري تحمل أعباء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عشان مصر تقف على رجليها".



