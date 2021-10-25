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بعد إلغاء حالة الطوارىء.. لبنى عسل: المصريون تحملوا من أجل بلدهم

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:07 م
الإعلامية لبنى عسل
الإعلامية لبنى عسل
هدى عبدالرازق
عقبت الإعلامية لبنى عسل، على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء مد العمل بحالة الطوارىء في عموم البلاد، قائلة: "إنه قرار تاريخي وعظيم ومهم".

وأشارت "عسل"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن الشعب المصري كان في انتظار هذا القرار، لافتة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة أن الشعب المصري أصبح متفهما ومدركا لحجم التحديات المحيطة بنا، معلقة: "الشعب المصري تحمل أعباء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عشان مصر تقف على رجليها".

وأضافت الإعلامية لبنى عسل: "الرئيس السيسي دائما يقول إحنا مش أنا.. المصريين بيشاركوا في صناعة الإنجاز وتحملوا من أجل بلدهم"، مؤكدة أن المصريين قادرين على صناعة الإنجازات.

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لبنى عسل حالة الطوارئ بوابة الفجر الفجر

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