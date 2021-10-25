Advertisements

المتحدث العسكري: الجيش والشرطة جناحا الأمن للدولة المصرية

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:10 م
العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ
العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ
داليا الحسين
قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن احتفالية اليوم أبرزت قدرات الخريجين من الكليات العسكرية، من العلم والقوة وتمثل رسالة للمتعدي، مشيرا إلى أن تواصل الأجيال أهم المعاني في القوات المسلحة، معقبا: "جيل يسلم جيل".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الجيش والشرطة جناحي الأمن للدولة المصرية، متابعا أن قرار إلغاء حالة الطوارىء في البلاد جاء نتيجة تضحيات رجال الجيش والشرطة والشعب المصري كله، معلقا: "دفعنا ثنمن غالي أوي حتى يكون هناك تنمية وتوفير فرص عمل تفتح في مجالات كثيرة ".

وتابع العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أن مصر مرت بفترة صعبة وهى الحرب على الإرهاب وكان بالتوزاي معها معركة التنمية، مؤكدا أن القوات المسلحة قامت بالمعركتين على التوازي مع مهام أخرى.

الكلمات المفتاحية

المتحدث العسكري الفجر الشرطة الجيش الامن

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ يوم

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ 41 دقيقة

عاجل- إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة فيوتشر وفاركو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

منذ ساعتين

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ حوالي 10 ساعات

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر إف سي لمواجهة فاركو

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع معلول لتمديد عقده

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. صدور قرارات جديدة بعد إلغاء حالة الطوارئ

منذ نصف ساعة

تشكيل فاركو لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الزمالك يكشف مفاجأة عن المدرب العام وتجديد عقد بن شرقي

منذ حوالي 3 ساعات

بكلمات قوية.. رونالدو يعلق على الخسارة الكارثية لليونايتد أمام ليفربول

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي

منذ حوالي 5 ساعات
‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:40 م

عاجل.. صدور قرارات جديدة بعد إلغاء حالة الطوارئ

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

08:07 م

عاجل- إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة فيوتشر وفاركو

08:35 م

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

05:58 م

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر إف سي لمواجهة فاركو

07:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مليارديرات فى مصر 2.. إبليس ينتظر النساء على باب الجنة (قصص واقعية)

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: الحرام الشرعى.. المحلل كارثة تضرب المجتمع.. والخطاب الدينى سلاح المتشددين

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: "رامى عباس".. العقل الذى ينقص الكرة المصرية

Advertisements