المتحدث العسكري: الجيش والشرطة جناحا الأمن للدولة المصرية

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن احتفالية اليوم أبرزت قدرات الخريجين من الكليات العسكرية، من العلم والقوة وتمثل رسالة للمتعدي، مشيرا إلى أن تواصل الأجيال أهم المعاني في القوات المسلحة، معقبا: "جيل يسلم جيل".





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الجيش والشرطة جناحي الأمن للدولة المصرية، متابعا أن قرار إلغاء حالة الطوارىء في البلاد جاء نتيجة تضحيات رجال الجيش والشرطة والشعب المصري كله، معلقا: "دفعنا ثنمن غالي أوي حتى يكون هناك تنمية وتوفير فرص عمل تفتح في مجالات كثيرة ".



