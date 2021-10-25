بقرار جمهوري.. الدكتور منصور حسن رئيساً لجامعة بني سويف لفترة ثانية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين الدكتور منصور حسن، رئيسًا لجامعة بني سويف لفترة ثانية، حيث نص القرار في مادته الأولى: "يعين الأستاذ الدكتور منصور حسن أحمد حسن رئيسًا لجامعة بني سويف حتى بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء خدمته 1-6-2025".





وسادت حالة من السعادة بين منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين لقرار التجديد، حيث تتوجه أسرة الجامعة بخالص الشكر للقيادة السياسية على تجديد الثقة في الدكتور منصور.





يذكر أن الجامعة شهدت إنجازات كبيرة خلال فترة توليه رئاسة الجامعة الأولى، حيث سارت بخطى غير مسبوقة في شتى القطاعات، ولم تقتصر الإنجازات على إنشاء الكليات أو البرامج الخاصة أو الجامعة الأهلية أو التصنيفات الدولية ولكنها اهتمت أيضًا ببناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة للتنمية المستدامة.





يذكر أن الدكتور منصور شغل عدة مناصب قيادية، وترأس عدد من اللجان التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، ومن أبرز المناصب عميد كلية الطب بالجامعة ووكيل كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكيل للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



