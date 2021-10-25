استشاري: هذا سبب الإصابة بعلة ليلة الزفاف (فيديو)

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الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:15 م
زفاف-أرشيفية
زفاف-أرشيفية
كساب أحمد
قال الدكتور أحمد عادل، استشاري عقم الرجال والضعف الجنسي، إن عدم القدرة الجنسية أو الضعف الجنسي مرض مثل أي مرض، ولا يعتبر عيب أو نهاية العالم، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأسباب للضعف الجنسي.

الضعف الجنسي
وتابع "عادل"، خلال حواره مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن الضعف الجنسي يعني عدم قدرة الرجل على إقامة علاقة جنسية في 50% من اللقاءات الزوجية، مشيرًا إلى أن سبب علة الزواج التوتر والقلق، وتحويل العلاقة لأداء واجب، مما يؤدي إلى اهتزاز ثقة الرجل في نفسه، ويجعله غير قادر على إقامة العلاقة الزوجية.

الأسباب العضوية للضعف الجنسي
وأضاف أن الأسباب العضوية للضعف الجنسي تتمثل في الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، وفي بعض الأحيان يكون الضعف الجنسي عرض لمرض آخر مثل السكر.



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علة الزفاف الضعف الجنسي السكر استشاري

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