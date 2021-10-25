برلماني: إلغاء حالة الطوارئ رسالة للعالم بأن مصر آمنة

الرئيس السيسي





مجلس النواب

وأكد محسب، أن هذا القرار سيساهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية مما سينعكس على حركة الاقتصاد بشكل عام، خاصة وأنها رسالة طمأنة للجميع بأن مصر آمنة تماما، مشيدًا بالجهود التي بذلها الشعب المصرى من أجل رفعة الوطن.



قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إلغاء مد حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة رسالة للداخل والخارج بأن الدولة المصرية استكملت بناء مؤسساتها وماضية نحو مستقبل مشرق وتحقيق خطة التنمية وأنها استطاعت التصدي للتحديات والمؤامرات سواء الداخلية أو الخارجية.وأوضح عضو مجلس النواب، أن الشعب المصرى يرى في الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذجًا لقائد فريد من نوعه يمشي بخطى ثابتة ولا يسعنا إلا أن نقدم له الشكر فهذه الخطوة تأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاعت القضاء على الإرهاب وخفافيش الظلام والقوى الغاشمة التي كانت تريد اختطاف الوطن بل والعبث في أمن وسلامة المنطقة بالكامل، وأن رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة بذلوا الغالى والنفيس من أجل القضاء على قوى الشر التي كانت تريد نشر الرعب والإرهاب في المنطقة بالكامل.