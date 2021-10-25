Advertisements

برلماني: إلغاء حالة الطوارئ رسالة للعالم بأن مصر آمنة

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:15 م
الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب
دينا عبد الستار - عبداللطيف هيبة
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن إلغاء مد حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة رسالة للداخل والخارج بأن الدولة المصرية استكملت بناء مؤسساتها وماضية نحو مستقبل مشرق وتحقيق خطة التنمية وأنها استطاعت التصدي للتحديات والمؤامرات سواء الداخلية أو الخارجية.

الرئيس السيسي 
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الشعب المصرى يرى في الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذجًا لقائد فريد من نوعه يمشي بخطى ثابتة ولا يسعنا إلا أن نقدم له الشكر فهذه الخطوة تأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاعت القضاء على الإرهاب وخفافيش الظلام والقوى الغاشمة التي كانت تريد اختطاف الوطن بل والعبث في أمن وسلامة المنطقة بالكامل، وأن رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة بذلوا الغالى والنفيس من أجل القضاء على قوى الشر التي كانت تريد نشر الرعب والإرهاب في المنطقة بالكامل.

مجلس النواب
وأكد محسب، أن هذا القرار سيساهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية مما سينعكس على حركة الاقتصاد بشكل عام، خاصة وأنها رسالة طمأنة للجميع بأن مصر آمنة تماما، مشيدًا بالجهود التي بذلها الشعب المصرى من أجل رفعة الوطن.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب السيسي الدكتور أيمن محسب إلغاء حالة الطوارئ

أخبار تهمك

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ 39 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل فاركو لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع معلول لتمديد عقده

منذ ساعة و 8 دقيقة

قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات قوية.. رونالدو يعلق على الخسارة الكارثية لليونايتد أمام ليفربول

منذ 39 دقيقة

عاجل.. صدور قرارات جديدة بعد إلغاء حالة الطوارئ

منذ نصف ساعة

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

منذ ساعتين

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر إف سي لمواجهة فاركو

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف مفاجأة عن المدرب العام وتجديد عقد بن شرقي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة فيوتشر وفاركو

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

برلماني: الرئيس سيتحدث أمام "الأمم المتحدة" عن تحديات مصر

"حساسين" عن كلمة السيسي اليوم: أرسل عدة رسائل للداخل والخارج

برلماني: الشعب أصبح على وعي كامل بجميع المؤامرات التي تواجه مصر

برلماني: قرارات تأجيل الامتحانات مدروسة واستباقية لتجنب ذروة انتشار كورونا

برلماني: مبادرات «حياة كريمة» تعد خطوة كبيرة نحو تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية

موجز البرلمان| "سياحة النواب" تطالب بالسماح بدخول السياح والزائرين المُلقحين لمصر

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:07 م

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

عاجل- إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة فيوتشر وفاركو

08:35 م

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

05:58 م

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر إف سي لمواجهة فاركو

07:12 م

بكلمات قوية.. رونالدو يعلق على الخسارة الكارثية لليونايتد أمام ليفربول

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مليارديرات فى مصر 2.. إبليس ينتظر النساء على باب الجنة (قصص واقعية)

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: الحرام الشرعى.. المحلل كارثة تضرب المجتمع.. والخطاب الدينى سلاح المتشددين

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: "رامى عباس".. العقل الذى ينقص الكرة المصرية

Advertisements