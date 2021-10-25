بعد مداهمة مقرها.. ما هو مصير المسؤول عن قناة الفتح؟

أخلت النيابة العامة سبيل المسؤول عن قناة الفتح الدينية بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيها.





كانت كشفت تحقيقات النيابة العامة، ملابسات مداهمة مقر القناة بفيلا بمدينة 6 أكتوبر.





وبينت التحقيقات، أن القناة كانت متعاقدة مع مدينة الإنتاج الإعلامي لمدة 10 سنوات، وقبل فترة انتهى العقد.





لجأ المسؤول عن إدارة القناة إلى اتخاذ فيلا بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر، مقرا لبث برامج غير مرخصة من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.





بالعرض على اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، وجه بمداهمة مقر القناة المخالفة للقانون والتحفظ على الأجهزة والمواد المصورة.





عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أعد اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، مأمورية برئاسة العقيد حسام بكير رئيس قسم المصنفات، استهدفت المقر المشار إليه، وتم ضبط " أحمد.ع" المسؤول عن إدارة وعرض القناة، ومصادرة أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة، وكاميرات إضافة إلى وحدة معالجة.



