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"أوفيد" يقدم قرضين إلى بنين وتوجو بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز قطاع الزراعة

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر

وقّع صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد" اتفاقيتين مع حكومتي بنين وتوجو، يمنح بمقتضاهما قرضين بقيمة 25 مليون دولار لدعم قطاع الزراعة وبرامج تكامل الأسواق الزراعية.

وأفاد البيان الصادر عن مقر أوفيد في العاصمة فيينا، بأن الصندوق منح حكومة بنين قرضا بقيمة 15 مليون دولار، وحكومة توجو قرضا قيمته 10 ملايين دولار  لدعم برامج تكامل الأسواق الزراعية، وتعزيز قطاعي الزراعة والتجارة لزيادة الدخل وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الريفية على نحو مستدام.

وأوضح الصندوق أن القرضين يدعمان تكامل السوق وريادة الأعمال الريفية، وتعزيز تحول الزراعة الأسرية للتكيف مع تغير المناخ، والمساهمة في تحسين أداء المراكز التجارية وممرات النقل عبر الحدود، والاندماج الكامل لأصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق الوطنية.

وقال الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام أوفيد: " يسعدنا دعم جهود الحكومات لتطوير قطاعات الزراعة المحلية من خلال التنويع وزيادة الإنتاجية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ." وأشار إلى أهمية قطاع الزراعة في كلا البلدين الشريكين، بنين وتوجو، وأوضح أن البلدين يتمتعان بإمكانيات إنمائية عالية وتوظف نسبة كبيرة من السكان في قطاع الزراعة.

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