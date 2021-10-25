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أحمد موسى يحيي الشهداء ويقرأ الفاتحة على أرواحهم بعد إلغاء حالة الطوارئ

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:20 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
وقف الإعلامي أحمد موسى، دقيقة حدادا وتحية لشهداء مصر، وذلك فور قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ.

تحية للشهداء 
وقرأ موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، الفاتحة على أرواح الشهداء الذين دفعوا أرواحهم من أجل مصر.

الرئيس السيسي
وعلق الإعلامي أحمد موسى على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ هاتفا قائلًا: "الله أكبر".. الله أكبر، انتصار كبير للشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة"، منوها بأن قرار الرئيس السيسي مهم جدا، ورسالة للأمن بمصر.

وتابع موسى: "دول كبيرة في العالم تستخدم قوانين الطوارئ، لكن رسالة قرار الرئيس اليوم بأن البلد آمنة ومستقرة، لا خوف ولا عودة للوراء، لا للإرهاب"، موجها التحية إلى الرئيس السيسي على قرار إلغاء حالة الطوارئ.

وأضاف موسى: "الهدف من قانون الطوارئ استهداف الإرهابيين والمجرمين أمثال تجار المخدرات"، مؤكدا أن قرار الرئيس إيجابي وفي صالح الشعب والاستثمار والسياحة.

وأردف: "مصر تدخل الجمهورية الجديدة بدون طوارئ".

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حالة الطوارئ الشهداء السيسي إلغاء حالة الطوارئ أحمد موسى

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