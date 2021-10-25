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الغيابات تضرب صفوف الهلال قبل قمة الأهلي.. تفاصيل

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:18 م
الهلال السعودي
الهلال السعودي
يسري محمد

  

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره النادي الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وتقام المباراة مساء الجمعة القادمة الموافق 29 من أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

 

ويُعاني فريق الهلال من العديد الغيابات، قبل قمة الأهلي القادمة، حيث يُهدد ياسر الشهراني وسالم الدوسري بالغياب بسبب الإصابة، بالإضافة إلى تأكد غياب حمد اليامي وعبد الله الحمدان وخليفة الدوسري.

 

وكان الهلال قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، لمواجهة نظيره نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، وذلك بعدما تخطي عقبة مواطنه النصر في مباراة نصف النهائي التى انتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف.

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