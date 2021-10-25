محافظ القاهرة يقرر تخفيض تنسيق القبول بالمدارس الفنية والتجارية

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تخفيض الحد الأدنى لتنسيق المدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية.





وننشر درجات الحد الأدنى للتنسيق للمدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية بعد نزولها.





وفي سياق آخر، شهد كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، تخرج دفعة جديدة من برنامج "ديواني كفء” وهي أولى الدفعات من العاملين بديوان عام المحافظة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.





وضمت تلك الدفعة 58 متدربًا من حملة المؤهلات العليا في الفئة العمرية من 30 إلى 45 عامًا.





ويهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات المحافظة من حيث إعداد وتأهيل كوادرها البشرية للقيام بمهامهم على أكمل وجه، والارتقاء بتلك الكوادر في عدد من المجالات الرئيسية ومنها؛ القيادة وتولي المسئولية والإدارة والسياسة العامة والمجالات التكنولوجية.



