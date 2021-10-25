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المتحدث العسكري: حققنا نجاحا عظيما في معركتنا ضد الإرهاب

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:25 م
العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ
العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ
داليا الحسين
علق العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري، على رسم خريجي الكليات العسكرية كلمة قوة درع خلال حفل تخريج الكليات العسكرية والعهد الفني للقوات المسلحة قائلًا: "رسالة قوية للشعب المصري، فضلا عن رسالة وتقليد تسليم الراية، فدائما هناك جيل يسلم جيل آخر"، مشيرا إلى أن تدريب الشرطة مع القوات المسلحة يأتي كونهما جناحي الأمن، وهو ما يعد رسالة اطمئنان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد: "نجحنا بشكل كبير في الحرب على الإرهاب، بالتوازي مع معركة التنمية الشاملة، بعد المرور بفترة صعبة".

وأكمل: "تابعنا جميعا الفترة السابقة كم المشروعات الكثيرة التي فتحت بحضور الرئيس السيسي، ومن بينها افتتاح محطات في تحلية المياه، بينها 22 محطة في سيناء، بتكلفة 9 مليارات جنيه، وهو ما يعكس مدى الاهتمام بتنمية شبه جزيرة سينا"، مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة تشمل الأنفاق لتسهيل الحركة من وإلى سيناء.

وأكد المتحدث العسكري، أن القوات المسلحة تضطلع بدور هام بمعركة ضد الإرهاب وأخرى وهي معركة التنمية معلقا "حققنا نجاحا عظيما الحمد لله".

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