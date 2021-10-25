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ليس الاستقرار الأمني.. متحدث الرئاسة يكشف سبب إلغاء حالة الطوارئ
الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:28 م
داليا الحسين
وصف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء حالة الطوارئ، اليوم قائلًا إنه قرار تاريخي وعظيم.
وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن إلغاء حالة الطوارئ ليس بسبب الاستقرار الأمني فقط بل هو المفهوم الشامل للاستقرار الذي تشهده مصر الآن.
وتابع، أن الدولة المصرية تشهد استقرار سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لذا تم إلغاء حالة الطوارئ، مؤكدًا أن قرار اليوم يمثل انعكاسا لجهود الدولة والاستقرار الأمني والاجتماعي في مصر