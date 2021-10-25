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بكلمات قوية.. رونالدو يعلق على الخسارة الكارثية لليونايتد أمام ليفربول

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:30 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
الفجر الرياضي

علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، على الخسارة أمام ليفربول (5-0)، مساء الأمس، في الجولة التاسعة من البريميرليج، على ملعب " أولد ترافورد ".

 

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على انستجرام:" في بعض الأحيان تكون النتيجة ليست النتيجة التي نكافح من أجلها، أحيانًا لا تكون النتيجة هي النتيجة التي نريدها ".

 

وتابع:" كانت جماهيرنا مرة أخرى مذهلة في دعمهم المستمر لنا، إنهم يستحقون أفضل من هذا، وأفضل بكثير، والأمر متروك لنا لتقديم الأفضل، الوقت حان ".

 

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول الترتيب العام للبريميرليج برصيد 14 نقطة.

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد ليفربول كريستيانو رياضة رونالدو

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