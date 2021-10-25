برلمانية: قرار إلغاء مد حالة الطوارئ تاريخي يؤكد على استقرار البلاد

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن إعلان هذا القرار في التوقيت الحالي يؤكد ان الدولة المصرية مستقرة بشكل كبير ولم نحتاج إلى تفعيله.





وأضافت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن إلغاء حالة الطوارئ في البلاد يعتبر هي السابقة الاولى والفريدة من نوعها منذ عشرات السنوات، ويرجع ذلك إلى الحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في إدارة الملفات سواء في الداخل أو الخارج.



