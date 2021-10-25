بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الإسماعيلي القادمة بالدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدراويش

ومن المتوقع أن يواجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر الدراويش بتشكيل يضم كلا من:

علي لطفي في حراسة المرمى

حط الدفاع، أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول

حط الوسط، ديانج والسولية ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم، الشحات وكهربا ومحمد شريف

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والاسماعيلي بعد غد الأربعاء في الثامنة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.