المتحدث العسكري عن إعلان إلغاء حالة الطوارىء: يعبر عن الاستقرار الذي نعيشه (فيديو)

هنأ العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري، الشعب المصري، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ.





وقال المتحدث العسكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "نبارك للشعب المصري جني الثمار، قرار جلل لإنجازات عظيمة تليق بما دفع فيها من ثمن غالي من أرواح شهدائنا الأبطال، وكل التحية إلى الرئيس السيسي".





وحول الاحتفال بتخرج دفعات الكليات العسكرية، قال: "يوم مميز له طابع خارج، وأهنئ أسر الخريجين، والضباط الجدد لانضمامهم لصفوف القوات المسلحة بعد إعدادهم بأحدث العلوم العسكرية والمدنية"، موجها التهنئة للخريجين الوافدين من الدول الشقيقة.





وأضاف: "احتفالات تخريج دفعات الكليات العسكرية تزامنت مع ذكرى انتصارات أكتوبر، فضلا عن ذكرى عيد القوات الجوية يوم 14 أكتوبر التي تخلد أفضل وأقوى معركة جوية"، مشيرا إلى أن يوم 24 أكتوبر يخلد ذكرى معركة السويس.





وأكمل "المنتصر هو من فرض السلام، المنتصر هو من استعاد أرضه كاملة دون انتقاص".





وحول مشاركة معظم دول العالم مصر في تدريبات مشتركة، أكد أن مصر مستمرة في علاقات تعاون مع الدول الصديقة، لافتا إلى أن عدد التدريبات المشتركة والعابرة خلال عامين بلغت 52 تدريبا منها 35 خلال 2021، وهو ما يعكس ثقة دول العالم فيما تتخذه القوات المسلحة من إجراءات وقائية ضد كورونا.





وأكد استمرار القوات المسلحة في التسليح عبر تطوير وتحديث جميع الأفرع الرئيسية والقوات البحرية.





وحول رسم خريجي الكليات العسكرية كلمة قوة درع خلال حفل التخرج قال "رسالة قوية للشعب المصري، فضلا عن رسالة وتقليد تسليم الراية، فدائما هناك جيل يسلم جيل آخر"، مشيرا إلى أن تدريب الشرطة مع القوات المسلحة يأتي كونهما جناحي الأمن، وهو ما يعد رسالة اطمئنان.





وأضاف "نجحنا بشكل كبير في الحرب على الإرهاب، بالتوازي مع معركة التنمية الشاملة، بعد المرور بفترة صعبة، تابعنا جميعا الفترة السابقة كم المشروعات الكثيرة التي فتحت بحضور الرئيس السيسي، ومن بينها افتتاح محطات في تحلية المياه، بينها 22 محطة في سيناء، بتكلفة 9 مليارات جنيه، وهو ما يعكس مدى الاهتمام بتنمية شبه جزيرة سيناء"، مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة تشمل الأنفاق لتسهيل الحركة من وإلى سيناء.



