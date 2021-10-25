أستاذ علوم أرض يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة شابمان بالولايات المتحدة، إن سد النهضة عبارة عن سدين، أحدهما خرساني وهو السد الرئيسي طوله 2 كيلو متر وسعته التخزينية 18.5 مليار متر مكعب، والأخر السد الركامي هو الذي يتحمل باقي السعة التخزينية التي تصل لـ 74 مليار متر مكعب وطوله 6 كيلو متر.





وأشار "العسكري"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية" TeN"، مساء الاثنين، إلى أن إثيوبيا الدول الأولى إفريقيا في نشاط حركة البراكين والزلازل، وبها كمية زلازل ضخمة جدًا، لافتا إلى أنه شارك في الدراسة التي تم إعدادها على سد النهضة، والتي رصدت وجود مشاكل فنية فيه.





وأوضح أن البحث ركز على الإزاحة الرأسية في سد النهضة وتبين وجود هبوط وعدم اتساق في الشق الغربي للسد، وبعد الملء الأول حدث هبوط شديد بشكل غير منتظم وغير متساوي في جسم السد كما أن الشكل الإملائي غير منضبط، مناشدًا الجانب الإثيوبي والمهندسين الإثيوبيين بتوضيح مدى صحة أو عدم صحة هذه المعلومات الواردة بالبحث.



