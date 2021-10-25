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رياض المالكي: قمة الشرق الأوسط الأخضر ستنقل المنطقة إلى آفاق بيئية جديدة

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:25 م
رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني
رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني
وكالات
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأثنين، إن مبادرات قمة الشرق الأوسط الأخضر، سوف تنقل المنطقة إلى أفاق جديدة ليس فقط على مستوى البيئة، وإنما على مستوى الحياة والاستدامة الإنسانية.

وأضاف خلال مشاركته في قمة الشرق الأوسط الأخضر التي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بالرياض: "إن هذه المبادرة تعكس رؤية ثاقبة ومسؤولية عالية وقيادة تفوق حدودنا لكي تسهم منطقتنا بقيادة المملكة العربية السعودية في إنعاش بيئتنا لكي نتنفس ونأكل ونعيش بشكل أفضل".

وتابع، أن تغير المناخ وما رافقه من تأثيرات بيئية أصابت جل حياتنا ومستقبلنا قد فرض ذاته على الأجندة الدولية وتطلب منا جميعاً إعطاءها الأولوية والأهمية والإمكانيات المتوافرة، لكي نواجه هذه التحديات بشكل مشترك.
وأوضح المالكي أن هذه المبادرة وما يرافقها من توفير إمكانيات وقدرات يسمح لنا أن نكون جزءاً من هذه الجهود، وأن تكون منطقتنا بقيادة المملكة العربية السعودية مثالا يحتذى وعنوانا مشرقا للشرق الأوسط بعد أن كان الشرق الأوسط عنوان الأزمات والحروب والدمار.

وأكد أن المبادرة قادرة على تغيير هذا الواقع وستجعل الشرق الأوسط سباقا نحو الإسهامات الأممية في حفظ البيئة وحماية المناخ والتخفيف من تبعاته السلبية.

واختتم وزير الخارجية الفلسطيني كلمته بتأكيد التزام فلسطين بأن تكون عنصراً مسهماً في كل المقترحات التي أعلنها سمو ولي العهد ، متمنياً التوفيق لهذه المبادرة.

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وزير الخارجية الفلسطيني قمة الشرق الأوسط الاخضر رياض المالكي السعودية

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