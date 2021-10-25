تنسيقة شباب الأحزاب: قرار إلغاء حالة الطوارئ تاريخي بامتياز (فيديو)

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ تاريخي بامتياز وسيكون له تداعيات كبيرة على الخارج.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "لا ننسى تضحيات شهداءنا من أجل رؤية هذه اللحظة، لأنهم قدموا الكثير من التضحيات من أجل مصر".



