عضو بحقوق النواب: إلغاء حالة الطوارئ شهادة كاشفة عن حالة الاستقرار (فيديو)

قال عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس السيسي إلغاء حالة الطوارئ بمثابة شهادة صادرة من رئيس الجمهورية في الجمهورية الجديدة عن حالة الأمان التي تنعم بها مصر.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا القرار يعد شهادة كاشفة عن حالة الاستقرار في مصر.





وأشار إلى أن قرار الرئيس السيسي إلغاء حالة الطوارئ، دليل كاشف عن الجمهورية الجديدة قولا وفعلا، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا فرصة تاريخية ولا بد من استغلالها.



