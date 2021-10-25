عاجل.. صدور قرارات جديدة بعد إلغاء حالة الطوارئ

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤسسات الدولة بمختلف القطاعات تعمل بشكل دؤوب لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي للمجتمع المصري، متابعًا أن وصف الرئيس السيسي مصر بواحة للأمان تعكس الاستقرار الأمني الذي تعيشه في منطقة مضطربة.





وأكد راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن مصر وجدت طريقها في العمل والتنمية والبناء وتعيش المفهوم الشامل للاستقرار، لافتًا إلى أن مصر حققت إنجازا فيما يتعلق بملف الحرب ضد الارهاب بالتزامن مع تحقيق التنمية، مؤكدًا أن قرار إلغاء حالة الطوارئ يتبعه قرارات أخرى مختصة بكل وزارة على حدة وكل في تخصصه.



