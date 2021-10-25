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عاجل.. صدور قرارات جديدة بعد إلغاء حالة الطوارئ

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:40 م
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
داليا الحسين
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤسسات الدولة بمختلف القطاعات تعمل بشكل دؤوب لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي للمجتمع المصري، متابعًا أن وصف الرئيس السيسي مصر بواحة للأمان تعكس الاستقرار الأمني الذي تعيشه في منطقة مضطربة.

وأكد راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن مصر وجدت طريقها في العمل والتنمية والبناء وتعيش المفهوم الشامل للاستقرار، لافتًا إلى أن مصر حققت إنجازا فيما يتعلق بملف الحرب ضد الارهاب بالتزامن مع تحقيق التنمية، مؤكدًا أن قرار إلغاء حالة الطوارئ يتبعه قرارات أخرى مختصة بكل وزارة على حدة وكل في تخصصه.

وأشار إلى أن مصر تتابع ما يحدث في السودان عن كثب، قائلا: إن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر، لافتًا إلى أن هناك اتصالات على اعلى مستوى مع كافة الاطراف، بالاضافة إلى وجود مراقبة مصرية لما يحدث في السودان حاليا.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر بسام راضي الفجر الرئاسة إلغاء حالة الطوارئ

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