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بالروب.. ياسمين صبري تبهر الجمهور داخل طائرة

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 10:23 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
مي مرسي
شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورة لها من داخل طائرة وذلك في أحدث ظهور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "صبري" بروب، وفستان قصير كما اعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها، مما آثار إعجاب جمهورها وتفاعله من خلال خاصية التعليقات.

وحرصت الفنانة ياسمين صبري، على حضور مهرجان الجونة السينمائي والذي أقيمت دورته الخامسة يوم الخميس قبل الماضي بحضور كوكبة من نجوم الفن بالعالم العربي.

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