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عاجل.. الهلال يُعلن إصابة نجم الفريق قبل موقعة الأهلي

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:40 م
الهلال السعودي
الهلال السعودي
يسري محمد

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره النادي الأهلي، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

 

وتقام المباراة مساء الجمعة القادمة الموافق 29 من أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة 6,50 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 7,50 بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب عبد الله الفيصل بالسعودية.

 

وأعلن نادي الهلال عبر الحساب الرسمي له، عن تعرض المدافع الدولي الكوري الجنوبي، جانج هيون سو، للإصابة في العضلة الخلفية، مما يبتعد عن المشاركة في قمة الأهلي القادمة.

 

وأوضح الحساب الرسمي لنادي الهلال، إلى حاجة جانج هيون سو لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة أسبوعين.

 

وفي سياق متصل، خاض الثلاثي ياسر الشهراني، سالم الدوسري، والبيروفي كاريلو، برامج علاجية وتأهيلية، ولم يتم تحديد موقفهم من المشاركة خلال مباراة الأهلي القادمة.

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