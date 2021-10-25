استنفار أمني تزامناً مع إلغاء الموقف العشوائي بجوار مدرسة أبو الهول

حالة من الاستنفار الأمني شهدها شارع المحكمة، تزامنا مع قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإلغاء الموقف العشوائي بالجيزة بجوار مدرسة ابو الهول، أسفل نفق الهرم.





وكثف رجال شرطة المرافق برئاسة اللواء أحمد قنديل مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق، تواجدهم تنسيقا مع رجال المرور برئاسة اللواء محمد نصر لبنة، لإزالة التعديات، والتأكيد على عدم وقوف أي مركبات بالمكان مرة أخرى، والتعدى على الطريق العام، وتم رصف الطريق، لعودة المظهر الجمالي للمنطقة مرة أخرى.



