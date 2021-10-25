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مؤتمر "حوار دبي" يدعو الشركات والمجتمع إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
نظمت غرفة دبي ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال التابع لها مؤخراً مؤتمر "حوار دبي 2021" الذي نظم في إكسبو 2020 دبي تحت عنوان "تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري" بحضور 150 مشاركاً يمثلون شريحة واسعة من المعنيين والمهتمين بالمسؤولية الاجتماعية في الدولة.

ناقش المؤتمر فرص وتحديات الاستثمار في الاقتصاد الدائري، واستعرض وضع خارطة طريق لتسريع الانتقال للاقتصاد الدائري باعتباره ركيزة أساسية في التعافي الاقتصادي، حيث تبرز فوائد عديدة اقتصادية وبيئية للاقتصاد الدائري، الذي تشير التقديرات إلى أنه سيولد عائدات في المزايا الاقتصادية تصل إلى 4.5 تريليون دولار امريكي خلال العقد القادم، إلا انه فقط 10% من الاقتصاد العالمي يعتبر اقتصاداً دائراً، مما يتيح فرصاً استثمارية واعدة للمستقبل.

وقال سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبيفي كلمته الافتتاحية إن الاقتصاد الدائري ضرورة لا بد منه لحماية البيئة، وتحسين سلامة شبكة توزيع وإمداد المواد الخام، وتعزيز التنافسية ورعاية الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. ولفت إلى أهمية اعتماد الطرق الذكية والمستدامة لإدارة العمليات التشغيلية للمؤسسات، معتبراً أنها تحسن الكفاءة الاقتصادية وتخفف من التأثيرات السلبية على البيئة، مشيراً إلى ان الشركات التي تعتمد التصميم الذكي لعملياتها، ستنجح في تعزيز عمر منتجاتها، وتأسيس نظام إدارة نفايات ذات كفاءة عالية، واستراتيجية إعادة تدوير عالية المستوى مما سيعزز من سمعتها وجودة خدماتها.

وأكد بوعميم ان الاستدامة ركيزة أساسية في رؤية دبي، وغرفة دبي ملتزمة بدعم هذه الرؤية من خلال تشجيع الشركات على اعتماد أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة والمستدامة. ويلعب مركز أخلاقيات الأعمال الذي أسسته الغرفة منذ 17 عاماً دوراً حيوياً في تعزيز ثقافة الأعمال المستدامة وتبادل الأفكار والخبرات والابتكارات من أجل مجتمع أعمال مسؤول.

وعقدت جلسة حوارية نقاشية خلال المؤتمر شارك فيها الدكتورة ديما رشيد جمالي، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة، وسميرة الريس، مديرة إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية المستدامة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعمر شناوي، الرئيس التنفيذي لشركة بروكتور آند جامبل في الشرق الأوسط وشرق وغرب أفريقيا وأسواق التصدير العامة، والدكتور أودو هنجر، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة "BASF"، في حين أدار الجلسة الدكتور كمال ملاحي، مدير أول مركز أخلاقيات الأعمال في غرفة دبي.

ويجمع حوار دبي، أكبر مؤتمرٍ للاستدامة في إمارة دبي، مشاركين من مختلف الصناعات والقطاعات للعمل معاً لإيجاد رؤية موحدة للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دولة الإمارات، ويتميز بكونه منصة مثالية لكافة المعنيين والمهتمين لمناقشة كل المواضيع والاستراتيجيات والمبادرات التي يحتاجها مجتمع الأعمال في الإمارات للوصول إلى اقتصادٍ مستدامٍ ومسؤول في الدولة.

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