"رمتني الأول بالطوب".. اعترافات مثيرة للمتهم بالشروع في قتل طفلة لسرقة قلادتها بالهرم

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة الشروع في قتل طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا على يد طفل يبلغ من العمر10 أعوام، بسبب سرقة قلادتها بشارع الهرم، أن المتهم كان يعرف الطفلة وشاهدها مرة واحدة في الشارع.





واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أنه لا يفعل شئ في الفتاة، قائلًا: "مكنتش أقصد أعمل كدا"، مشيرًا إلى أنه عندما حاول يسرق قلادتها فألقته الفتاة أولًا بالطوب، مما دفعه أيضًا أن يلقي عليها الحجر.





وكشف التقرير الطبي، أن الطفلة تعاني من كسر منصف بالجمجمة، مما أجرت عملية لتصليح الكسر.





وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل الطفلة "نهى" مما تسبب لها في كسر بالجمجمة، لسرقة قلادتها بالهرم.





كانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نقل طفلة إلى المستشفى مصابة بجرح برأسها نتيجة تعرضها لاعتداء بالضرب.





بإجراء التحريات تبين أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 15 سنة، اعتدى عليها ضربا بحجارة، لسرقة سلسلة ترتديها وفر هاربا.



