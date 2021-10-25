عاجل.. إتحاد الكرة يوافق علي نقل مبارة ديروط لملعب الأعلاميين بالقسم الثاني

وافقت لجنة مسابقات القسم الثاني، بالإتحاد المصري لكرة القدم، علي نقل مباراة نادي ديروط،أمام فريق نادي الاعلاميين المقرر إقامتها علي ملعب ديروط، في إطار مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بالقسم الثاني، الي ملعب الاعلاميين، علي أن تقام مباراة الدور الثاني بين الفريقين علي ملعب الفريق الأسيوطي.

وذلك لعدم موافقة الجهات الأمنية باسيوط علي إقامة المباريات علي ملعب ديروط.

وكان الفريق قد خسر في الجولة الماضية خارج ملعبه امام فريق كيما أسوان بهدف نظيف.