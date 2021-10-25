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الأهلي يكشف موقف الشناوي من مواجهة القمة بالدوري

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:58 م
الشناوي
الشناوي
علي خلاف
يواصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي التأهيل من أجل اللحاق بمباريات المارد الأحمر المقبلة بالدوري المصري حيث تعرض اللاعب مسبقا للإصابة خلال معسكر منتخب مصر الأخير.

موقف الشناوي من مباراة القمة 

و يسير محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويعاني الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من إصابة بمزق في العضلة الخلفية الذي تعرض له خلال معسكر منتخب مصر الأخير لمواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

من جانبه، أكد الطبيب أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن محمد الشناوي يسير بشكل جيد جدًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وتابع طبيب الأهلي أن حارس المارد الأحمر قطع شوط كبير في تنفيذه والأمور تسير في تحسن مستمر، ومن الوارد لحاقه بمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي بالدوري المصري.

الكلمات المفتاحية

محمد الشناوي النادي الاهلي الاهلي

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