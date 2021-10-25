اتصالات على أعلى مستوى.. تصريح هام من الرئاسة بشأن السودان

توك شو
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تتابع ما يحدث في السودان عن كثب، منوها بأن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس" أن هناك اتصالات على أعلى مستوى مع كافة الأطراف، بالإضافة إلى وجود مراقبة مصرية لما يحدث في السودان حاليا.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: "مصر دائما بجانب السودان، وتسعى للخير له ولا تتأخر في تقديم أى عون لصالح الشعب السوداني، واستقرار وأمن الدولة الشقيقة ووحدة أراضيها".
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