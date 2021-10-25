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فيوتشر يفتتح مشواره في الدوري الممتاز بانتصار صعب على فاركو

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 09:58 م
فيوتشر اف سي
فيوتشر اف سي
علي نبوي

افتتح فيوتشر إف سي مشواره في بطولة الدوري الممتاز بفوز صعب على ضيفه فاركو بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر المسابقة.

فيوتشر يفتتح مشواره في الدوري الممتاز بانتصار صعب على فاركو

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، وشهد إهدار مصطفى البدري لاعب فيوتشر لأكثر من فرصة محققة للتسجيل فيما تصدى زميله محمود جنش لهجمات فاركو.

وشهد اللقاء إصابة دموية لسعد الدين سمير مدافع فيوتشر بعدما اصطدم بمحمد صبحي حارس مرمى فاركو ليغادر على إثرها ملعب المباراة في الدقيقة ٣٠ ويحل زميله محمود مرعي بديلًا له.

وفي الشوط الثاني أجرى علي ماهر المدير الفني لفيوتشر بالثنائي كريم نيدفيد وأيمن الصفاقسي لتنشيط وسط فريقه لينجح البديل التونسي صفاقسي في إحراز هدف الفوز والنقاط الثلاث في الدقيقة ٦٧ بعدما حول عرضية أحمد رفعت المتقنة داخل الشباك الخالية أمامه.

بعد الهدف الأول لفيوتشر بدأ لاعبو فاركو في استشعار الخطر وبدأوا في شن هجمات على مرمى جنش لكنها لم تُشكل الخطورة الكبيرة، في الوقت الذي أضاع فيه أيمن صفاقسي انفراد تام تصدى له محمد صبحي حارس مرمى الضيوف.

وقبل النهاية بـ١٠ دقائق حاول مجدي عبد العاطي المدير الفني لفاركو العودة في اللقاء حيث أجرى عدة تغييرات في صفوف فريقه لكن الوقت لم يمنح الفرصة لتحقيق مبتغاه وينتهي اللقاء بفوز فيوتشر بهدف دون رد.

وبهذا الفوز حصل فيوتشر على أول ٣ نقاط له في الدوري، بينما بقي فاركو دون أي نقطة.

وأقيمت اليوم مباراتين في الجولة الأولى حيث فاز البنك الأهلي على طلائع الحيش بثلاثية نظيفة، وحسم التعادل الإيجابي ٤-٤ اللقاء المثير الذي جمع سموحة والاتحاد السكندري.

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