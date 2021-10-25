قبل مواجهة المحلة.. المصري يوقع عقوبة على لاعبيه بسبب "التمرد"





كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي عن توقيع الإدارة عقوبة مالية على لاعبي الفريق الأخضر بسبب رفضهم المشاركة في التدريبات الأخيرة لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.





تصريحات طارق هاشم





وقال طارق هاشم في تصريحات إذاعية عبر برنامج "يلا رياضة مع إيمان شلبي": "لن ندفن رؤوسنا في الرمال، هناك أزمة مالية كبيرة في النادي المصري و عملنا على حل وصرف مستحقات اللاعبين".





وتابع عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي: "رئيس النادي قام بوضع مبلغ 5 مليون جنيه في البنك، و لكن الإجراءات البنكية أخرت وصول المستحقات إلى حسابات اللاعبين".





وأكمل هاشم: "نرفض تماما ما حدث من لاعبي الفريق و رفضهم خوض التدريبات الأخيرة بسبب الأزمة المالية، لذا قررنا توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على كل لاعب".





وأتم عضو المصري البورسعيدي: "مستحقات اللاعبين ستكون في حساباتهم البنكية قبل مواجهة غزل المحلة، و نسعى لتحقيق انطلاقة قوية في الدوري المصري".



