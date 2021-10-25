أخر تطورات إصابة سعد سمير القوية في مباراة فيوتشر وفاركو

توجه سعد الدين سمير مدافع فريق فيوتشر إف سي إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد السلام لإجراء الفحوصات الطبية عليه بعد إصابته في مباراة فريقه أمام فاركو.

وكان سعد سمير قد تعرض لإصابة دموية في مباراة فريقه فيوتشر إف سي أمام فاركو بعد اصطدامه بمحمد صبحي حارس فاركو في الدقيقة ٢٦ من الشوط الأول.

وجاء توج سعد سمير لأحد المستشفيات القريبة من استاد السلام للخضوع للفحص الطبي، وإجراء أشعة على موضع إصابته والاطمئنان عليه.

وفاز فيوتشر إف سي على فاركو بهدف دون رد في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.