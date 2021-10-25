مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم





بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 209 مبايعة بقيمة 664.33 مليون درهم منها 38 مبايعة للأراضي بقيمة 238.46 مليون درهم و171 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 425.87 مليون درهم.





وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 69 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.





وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 51 مليون درهم.





وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 69 مليون درهم بمنطقة ند حصة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.





وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم.





وسجلت الرهون قيمة قدرها 353.19 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 257.38 مليون درهم و48 رهن فلل وشقق بقيمة 95.81 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 117 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الاول بقيمة 114 مليون درهم.





أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 13.6 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة أبو هيل بقيمة 3 ملايين درهم.