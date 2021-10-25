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مدينة محمد بن راشد ترسي مجموعة من العقود الإنشائية لـ25 مبنى سكنيا في الحي الأول

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر

 أعلنت مدينة محمد بن راشد آل مكتوم "الحي الأول" أحد مشاريع التطوير العقاري الرئيسية التي تنفذها مجموعة ميدان بدبي أنها أرست مجموعة من العقود الإنشائية لـ25 مبنى سكنيا تضم 4641 شقة على الواجهة المائية.

وتغطي العقود أيضاً أعمال البنية التحتية للمشاريع القادمة في الحي الأول والتي تم ترسيتها على "عبر الإمارات للمقاولات" و"بهاتيا للمقاولات العامة" و"مجموعة بن لادن للمقاولات" و"بارك واي العالمية للمقاولات" وفق جدول زمني للإنجاز المبكر وذلك قبل موعد التسليم المقرر.

وسيبدأ المقاولون على الفور بأعمال البنية التحتية التي من المقرر الانتهاء منها في غضون 12 شهراً في حين من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ25 مبنى سكنيا - متوسط ​​ومنخفض - الارتفاع في غضون 14 إلى 24 شهراً وذلك وفقاً لأحجام المباني وحالة البناء الحالية.

وتعتبر مدينة محمد بن راشد آل مكتوم "الحي الأول" أحد مشاريع التطوير العقاري الرئيسية التي تنفذها مجموعة ميدان في قلب دبي ويمتد على مساحة 45 مليون قدم مربع ويضم حالياً نحو 1،500 نسمة كما يضم الحي الأول بحيرة كريستالية فريدة من نوعها تعد أكبر بحيرة كريستالية اصطناعية في العالم والقلب المتلألئ للمشروع، فهي توفر نمط العيش على الواجهة المائية ووسائل للراحة على الشاطئ وذلك لجميع المقيمين.

يشار إلى أن المخطط الرئيسي لمشروع الحي الأول يضم أكثر من 900 قصر وفيلا فاخرة و30 مبنى سكنيا.

ويتميز مشروع الحي الأول بموقعه الاستراتيجي على طول شارع الخيل فهو على بعد 15 دقيقة من مطار دبي الدولي وعلى مقربة من العديد من مناطق الجذب الرئيسية في المدينة وعلى مرمى حجر من مجموعة من مرافق الضيافة والترفيه الراقية بما في ذلك فندق ميدان الذي يضم مضمار سباق الخيل العالمي، وملعب للجولف ومركز للتنس.

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