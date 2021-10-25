Advertisements

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن نجمه بعد إصابته القوية

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 10:30 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر

 

 

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التدخل الجراحي في إصابة صلاح محسن.

 

الجهاز الفني للأهلي يرفض التدخل الجراحي في إصابة مهاجم الفريق

 

 

ويعاني صلاح محسن من إصابة بشرخ في مشط قدمه تسببت في غيابه عم الملاعب لمدة لا تقل عن شهر ونصف.

 

وعرض اللاعب حالته على عدد من الأطباء المتخصصين بعضهم نصح بالتدخل الجراحي والبعض الآخر نصح بالتحفظ العلاجي وهو الخيار الذي استقر عليه الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

 

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقبلة المقرر لها الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الكلمات المفتاحية

كورة رياضة الاهلي أخبار الاهلي

أخبار تهمك

تشكيل فاركو لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات إصابة سعد سمير القوية في مباراة فيوتشر وفاركو

منذ ساعة و نصف

مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع معلول لتمديد عقده

منذ ساعتين و 45 دقيقة

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر إف سي لمواجهة فاركو

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات قوية.. رونالدو يعلق على الخسارة الكارثية لليونايتد أمام ليفربول

منذ ساعتين و 17 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ حوالي 11 ساعة

قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ يوم

عاجل- إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة فيوتشر وفاركو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدور قرارات جديدة بعد إلغاء حالة الطوارئ

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

موسيماني يرفض المخاطرة بثلاثي الأهلي

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يرفض صفقة القاطرة الإفريقية

موسيماني يرفض ضم مهاجم المنتخب الأوليمبي

لجنة التخطيط في الأهلي تدرس تعديل لائحة الفريق

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام مصر المقاصة

موسيماني يُفاجيء الأهلي ويطلب تعويض غياب نجم الفريق

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:40 م

عاجل.. صدور قرارات جديدة بعد إلغاء حالة الطوارئ

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

08:07 م

عاجل- إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة فيوتشر وفاركو

08:35 م

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

05:58 م

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر إف سي لمواجهة فاركو

07:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مليارديرات فى مصر 2.. إبليس ينتظر النساء على باب الجنة (قصص واقعية)

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: الحرام الشرعى.. المحلل كارثة تضرب المجتمع.. والخطاب الدينى سلاح المتشددين

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: "رامى عباس".. العقل الذى ينقص الكرة المصرية

Advertisements