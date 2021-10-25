قرار مفاجئ من الأهلي بشأن نجمه بعد إصابته القوية

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التدخل الجراحي في إصابة صلاح محسن.

الجهاز الفني للأهلي يرفض التدخل الجراحي في إصابة مهاجم الفريق

ويعاني صلاح محسن من إصابة بشرخ في مشط قدمه تسببت في غيابه عم الملاعب لمدة لا تقل عن شهر ونصف.

وعرض اللاعب حالته على عدد من الأطباء المتخصصين بعضهم نصح بالتدخل الجراحي والبعض الآخر نصح بالتحفظ العلاجي وهو الخيار الذي استقر عليه الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقبلة المقرر لها الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.