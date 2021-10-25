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أرتيتا يشيد بنجم أرسنال بعد عودته للتألق

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
وكالات

أبدى المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، الإسباني ميكيل أرتيتا، ثقته في أن هناك تغييراً ملموساً لدى قائد الفريق، الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مشيداً بالدور الذي لعبه الأخير في الفريق في الفترة الماضية.

وسجل أوباميانغ هدفه الرابع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في المباراة التي فاز فيها آرسنال على أستون فيلا 3-1 يوم الجمعة الماضي.

كما سجل المهاجم الغابوني ثلاثة أهداف في الدور الثاني لبطولة كأس الرابطة الإنجليزي في شباك ويست بروميتش، لكنه من غير المرجح مشاركته في مواجهة ليدز في الدور الرابع من نفس البطولة غداً الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن تألق أوباميانغ (32 عاماً) مصدر سعادة للمدرب أرتيتا، بسبب ما رآه من أداء للاعب الغابوني.

وبسؤاله عن إذا ما كان أوباميانغ يعيد اكتشاف نفسه، قال أرتيتا: "لن أتحدث عن الأهداف مرة أخرى، هذا ما يقدمه أوباميانغ على أرض الملعب".

وأضاف: "لم أر أوباميانغ من قبل يفعل ما يفعله الآن، إنه تغيير".

وأوضح: "بغض النظر عن الأهداف، الاحتفال حينما يضع الكرة في الشباك، هل ترى كيف يجري، وضغطه على الكرة وتحركاته بدون الكرة، والطريقة التي يدير بها المباراة".

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كورة رياضة الفجر الرياضي ارسنال أوباميانج

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