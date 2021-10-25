رئيس دفاع النواب: مصر دفعت ثمن إلغاء حالة الطوارئ من دماء أبنائها (فيديو)

قال أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قرار إلغاء حالة الطوارئ، تاريخي وحكيم من الرئيس السيسي في هذا شهر أكتوبر المجيد، ويدل على ثقة الرئيس في مؤسسات الدولة من الجيش والشرطة وأنهم قادرين على القضاء على ما يمس هذا الوطن وسلامته.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قرار إلغاء الطوارئ يسعد الشعب المصري، ويعد عبور وانطلاقة جديدة لبناء الجمهورية الجديدة.





وأوضح أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية نجحا في دحر الإرهاب.





وأضاف أن قرار إلغاء حالة الطوارئ كان غير متوقع في هذا التوقيت، لافتا إلى أن هذا يدل على الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر في السنوات الـ 7 الماضية.





وأكد أن ثمن حالة الاستقرار التي تعيشها مصر كان باهظا من دماء عدد من خيرة أبناء هذا الوطن الذي قدموا دمائهم لأجل مصر، مؤكدا أن ما شهدته مصر في السنوات الماضية كان إعجازا وإنجازا.



