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رئيس دفاع النواب: مصر دفعت ثمن إلغاء حالة الطوارئ من دماء أبنائها (فيديو)

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 10:37 م
أحمد العوضي
أحمد العوضي
داليا الحسين
قال أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قرار إلغاء حالة الطوارئ، تاريخي وحكيم من الرئيس السيسي في هذا شهر أكتوبر المجيد، ويدل على ثقة الرئيس في مؤسسات الدولة من الجيش والشرطة وأنهم قادرين على القضاء على ما يمس هذا الوطن وسلامته.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قرار إلغاء الطوارئ يسعد الشعب المصري، ويعد عبور وانطلاقة جديدة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية نجحا في دحر الإرهاب.

وأضاف أن قرار إلغاء حالة الطوارئ كان غير متوقع في هذا التوقيت، لافتا إلى أن هذا يدل على الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر في السنوات الـ 7 الماضية.

وأكد أن ثمن حالة الاستقرار التي تعيشها مصر كان باهظا من دماء عدد من خيرة أبناء هذا الوطن الذي قدموا دمائهم لأجل مصر، مؤكدا أن ما شهدته مصر في السنوات الماضية كان إعجازا وإنجازا.

وأردف أن مجلس النواب مد حالة الطوارئ للمرة الأخيرة في شهر يونيو الماضي، موضحا أنه كان يأتي قرار من مجلس الوزراء بمد حالة الطوارئ بعد انتهاء 3 أشهر أو إعلان الحالة بعد إعلان المد 3 مرات متتالية.

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