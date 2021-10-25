Advertisements

"الفجر" تحقق.. و"الداخلية" ترد: هذه جهودنا

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 10:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العدد الورقي
نشرت «الفجر» فى عددها الصادر بتاريخ ٧ أكتوبر الجارى تحقيقاً تحت عنوان «رحلة فى ضواحى الجيزة لامتلاك صيدلية وإدارتها» للزميل محمد دياب تناولت من خلاله انتشار ظاهرة الصيدليات التى يديرها أشخاص ليسوا أطباء، وبدون ترخيص، حيث رصدت الجريدة من خلال التواصل مع عدد من السماسرة الذين يعملون فى إنهاء إجراءات إصدار التراخيص فى إطار عمليات تلاعب بالقانون، سهولة امتلاك أى شخص صيدلية وإدارتها بشرط امتلاك المال اللازم لتأجير أو شراء المكان، ونفقات إنهاء التراخيص والأوراق، وهى المهمة التى يقوم بها سماسرة احترفوا العمل فى تلك المهنة.

وبدورها ومن خلال قطاع الإعلام بوزارة الداخلية، ردت الوزارة من خلال اللواء ناصر محيى الدين، مساعد الوزير لقطاع الإعلام، مؤكدة أن التحقيق كان محل اهتمام القطاعات المعنية بالوزارة، وأنها ضبطت فى الآونة الأخيرة ٣٦٧ قضية متنوعة تخص القطاع الصيدلى، منها ٢١٣ قضية أدوية بشرية ومخدرة مهربة ومجهولة المصدر.

فى ذات السياق، نشرت «الفجر» فى عددها الصادر بتاريخ ١٤ أكتوبر الجارى، تحقيقاً تحت عنوان «كيف تحول سوق الدواء المستورد من اليونان والسودان لمصانع بير السلم والوراق» للزميلة شيماء عبدالغنى انتقدت خلاله انتشار إعلانات بقنوات فضائية عن أدوية ومنشطات مجهولة المصدر، وقد أسفرت جهود وزارة الداخلية فى هذا الشأن عن ضبط ٣١٣ قضية أدوية ومستلزمات طبية ومنشطات مهربة، ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى توجيه الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات لكل ما يشكل خروجاً على القانون.

أخبار تهمك

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر إف سي لمواجهة فاركو

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع معلول لتمديد عقده

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 19 ساعة

أخر تطورات إصابة سعد سمير القوية في مباراة فيوتشر وفاركو

منذ ساعة و نصف

بكلمات قوية.. رونالدو يعلق على الخسارة الكارثية لليونايتد أمام ليفربول

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تشكيل فاركو لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

منذ حوالي 4 ساعات

قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة فيوتشر وفاركو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ يوم

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. صدور قرارات جديدة بعد إلغاء حالة الطوارئ

منذ ساعتين و 7 دقيقة
‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:40 م

عاجل.. صدور قرارات جديدة بعد إلغاء حالة الطوارئ

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

08:07 م

عاجل- إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة فيوتشر وفاركو

08:35 م

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

05:58 م

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر إف سي لمواجهة فاركو

07:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مليارديرات فى مصر 2.. إبليس ينتظر النساء على باب الجنة (قصص واقعية)

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: الحرام الشرعى.. المحلل كارثة تضرب المجتمع.. والخطاب الدينى سلاح المتشددين

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: "رامى عباس".. العقل الذى ينقص الكرة المصرية

Advertisements