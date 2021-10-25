"الفجر" تحقق.. و"الداخلية" ترد: هذه جهودنا

نشرت «الفجر» فى عددها الصادر بتاريخ ٧ أكتوبر الجارى تحقيقاً تحت عنوان «رحلة فى ضواحى الجيزة لامتلاك صيدلية وإدارتها» للزميل محمد دياب تناولت من خلاله انتشار ظاهرة الصيدليات التى يديرها أشخاص ليسوا أطباء، وبدون ترخيص، حيث رصدت الجريدة من خلال التواصل مع عدد من السماسرة الذين يعملون فى إنهاء إجراءات إصدار التراخيص فى إطار عمليات تلاعب بالقانون، سهولة امتلاك أى شخص صيدلية وإدارتها بشرط امتلاك المال اللازم لتأجير أو شراء المكان، ونفقات إنهاء التراخيص والأوراق، وهى المهمة التى يقوم بها سماسرة احترفوا العمل فى تلك المهنة.





وبدورها ومن خلال قطاع الإعلام بوزارة الداخلية، ردت الوزارة من خلال اللواء ناصر محيى الدين، مساعد الوزير لقطاع الإعلام، مؤكدة أن التحقيق كان محل اهتمام القطاعات المعنية بالوزارة، وأنها ضبطت فى الآونة الأخيرة ٣٦٧ قضية متنوعة تخص القطاع الصيدلى، منها ٢١٣ قضية أدوية بشرية ومخدرة مهربة ومجهولة المصدر.



