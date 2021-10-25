زلزال شريف منير يضرب "ريش" صاحب جائزة "كان"

شريف منير: لم أفهم الفيلم وغيرتى على مصر بتحركنى





والمخرج: من الطبيعى أن يحدث صدام ولم أسىء لمصر





ريش تجربة فانتازيا بلا زمان أو مكان بطريقة فنية





جدل كبير صاحب عرض الفيلم المصرى ريش ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى فى الدورة الخامسة، وهو الفيلم الحائز على جائزة النقاد الكبرى لمهرجان كان السينمائى فى الدورة الماضية، كما أعلنت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة للفيلم عن فوزه بجائزة أفضل فيلم من مهرجان روبرتو روزيلينى فى مهرجان بينجياو السينمائى الدولى.





الفيلم تعرض لأزمة بخروج عدد من الفنانين أثناء العرض منهم شريف منير وأحمد رزق والمخرج عمر عبد العزيز وآخرين، بعضهم اعتبر أن ضعف المستوى الفنى للفيلم سبب انسحابهم، بينما أصر شريف منير على انتقاد الفيلم واعتباره مسيئًا لسمعة مصر، وقال فى مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب، بأن العشوائيات بدأت تختفى والمستوى أحسن من المشاهد التى يعرضها الفيلم، ولازم نبعد عن الحاجات اللى كنا بنشوفها فى فيلم «حين ميسرة» وتابع قائلا: «المشاهد فى الفيلم مزعجة على المستويين الواقعى والفنى، وأنا مش فاهم الناس اللى أدوا الفيلم الجائزة فى كان كانوا شايفين إيه؟ يمكن أنا مش فاهم فى الفن، يمكن أنا مش واخد بالى»، وأضاف «أنا عندى غيرة على مصر بتحركنى وأنا بسخن شوية، الفن ينقل الواقع مجملاً، وأنا عايز أعرف المخرج عايز يقول إيه من الفيلم دا؟».





بينما اكتفى أحمد رزق بالإشارة إلى أنه خرج من الفيلم لأنه أدخله فى حالة سيئة، فى حين اتفق المخرج عمر عبد العزيز مع شريف منير وقال بأنه انسحب من فيلم «ريش» لأنه يسىء لسمعة مصر ويظهرها كأنها عشوائيات ويقدم صورة عكس الواقع وهو الأمر الذى يرفضه.





وعقب المخرج عمر الزهيرى على التعليقات السلبية التى نالت الفيلم فى الندوة التى أقيمت له فى فعاليات المهرجان وقال «علمت بانتقادات بعض الحضور للفيلم، ولكنى أقدم السينما التى أقتنع بها وتطرح أفكارى وأمر طبيعى أن يكون هناك اختلاف فى الرأى حول الفيلم وحينما وصلت لمهرجان كان لم أكن أعرف ما سيحدث بعدها.





وتابع: إن السينما والفن دورهما طرح الأسئلة وترك الإجابة للجمهور فهذا هو ما يخلق الاختلافات، لذلك النهاية المفتوحة كانت مقصودة، فأنا تخيلت كل مشهد بالعمل قبل أن أبدأ فى تصويره.





احترم كل الآراء وأنا لم أقصد الإساءة لمصر عبرت عن الأمر بمنتهى الصدق وكل مخرج يقدم العمل برؤيته، ومن الطبيعى أن يحدث صدام ومن الصعب توقع ما سيحدث أو ردود الفعل ولكن الفيلم يقدم شيئًا مديدًا وطبيعيًا حصول ردود فعل مختلفة وهذا دليل على الاهتمام بالفيلم.





ويعتبر ريش أولى تجارب المخرج عمر الزهيرى فى الأفلام الروائية الطويلة، والعمل يدور فى إطار فانتازى عن زوجة وأم لا حيلة لها فى الحياة سوى تنفيذ أوامر زوجها الذى يتحول إلى دجاجة أثناء الاحتفال بميلاد الابن الصغير، فتتغير حياة الأسرة حين تجد الأم نفسها مسئولة عن أبنائها الصغار، وهى مهددة بفقدان السكن، فتبدأ رحلة البحث عن سبل العيش بكل الطرق قبل أن تجد زوجها الذى كان مختفيا عائدا فى حالة يرثى لها بل أصبح عبئا عليها بجانب أبنائها أيضا.



